Турецкий омбудсмен встретился с послом Азербайджана
Внешняя политика
- 10 марта, 2026
- 20:24
Уполномоченный по правам человека Турции (Омбудсмен) Мехмет Акарджа посетил посольство Азербайджана в Анкаре.
Как сообщает Report, об этом написал посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов в своем аккаунте в соцсети X.
На встрече стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между соответствующими структурами двух стран.
Türkiye Kamu Başdenetçisi Sn. Mehmet Akarca ve beraberindeki heyeti Büyükelçiliğimizde misafir ettik. Görüşmede iki kardeş ülkenin ilgili kurumları arasında iş birliğinin daha da güçlendirilmesine ilişkin konuları değerlendirdik. pic.twitter.com/q3t1XSjngI— Dr. Rashad Mammadov (@R_Eynaddinoglu) March 10, 2026
Последние новости
20:55
Книга "Зарифа и Гейдар Алиевы – Бессмертная любовь" издана на боснийском языкеВнешняя политика
20:34
Цифровая система Бакинской инициативной группы подверглась кибератакамВнешняя политика
20:29
Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата ЕвропыИндивидуальные
20:24
Фото
Турецкий омбудсмен встретился с послом АзербайджанаВнешняя политика
20:20
Фото
Министр Эмин Амруллаев встретился с учителями школ в АгдамеНаука и образование
20:13
Сегодня в Азербайджане отмечают вторую ночь аль-КадрРелигия
20:02
Видео
Во время прямого эфира Haber Global из Бейрута город подвергся бомбардировкеДругие страны
20:02
Президенты Азербайджана и Сирии обсудили напряженность на Ближнем ВостокеВнешняя политика
19:41