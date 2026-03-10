Турецкий омбудсмен встретился с послом Азербайджана

Уполномоченный по правам человека Турции (Омбудсмен) Мехмет Акарджа посетил посольство Азербайджана в Анкаре.

Как сообщает Report, об этом написал посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов в своем аккаунте в соцсети X.

На встрече стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между соответствующими структурами двух стран.