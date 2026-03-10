Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Внешняя политика
    • 10 марта, 2026
    • 20:24
    Турецкий омбудсмен встретился с послом Азербайджана

    Уполномоченный по правам человека Турции (Омбудсмен) Мехмет Акарджа посетил посольство Азербайджана в Анкаре.

    Как сообщает Report, об этом написал посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов в своем аккаунте в соцсети X.

    На встрече стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между соответствующими структурами двух стран.

    Фото
    Türkiyənin Baş Ombudsmanı Azərbaycanın səfiri ilə görüşüb
