İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    "British Airways" Yaxın Şərq ölkələrinə reysləri azaldır

    Digər ölkələr
    • 10 mart, 2026
    • 19:36
    British Airways Yaxın Şərq ölkələrinə reysləri azaldır

    "British Airways" aviaşirkəti ABŞ, İsrail və İran arasında davam edən döyüş əməliyyatları ilə əlaqədar təhlükə səbəbindən Yaxın Şərq ölkələrinə reyslərin sayının müvəqqəti azaldıldığını elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə aviaşirkətin bəyanatında bildirilib.

    Cari ayın sonunadək Əmman, Bəhreyn, Doha, Dubay və Təl-Əvivə və əks istiqamətə olan bütün reyslər ləğv edilib, Əbu-Dabiyə və əks istiqamətdə olan reyslər isə ilin sonunadək dayandırılıb.

    Qeyd olunub ki, Maskatdan (Oman) Londonun Hitrou hava limanına geri dönüş reysləri tələbatın azalması səbəbindən martın 12-dən sonra dayandırılacaq.

    “British Airways” Yaxın Şərq
    British Airways сокращает рейсы в страны Ближнего Востока

    Son xəbərlər

    20:24

    Bakı Təşəbbüs Qrupu kiberhücumlara məruz qalıb

    Xarici siyasət
    20:21

    "Zərifə və Heydər Əliyevlər – Əbədiyaşar məhəbbət" kitabı Sarayevoda boşnak dilində nəşr olunub

    Xarici siyasət
    20:13
    Foto

    Türkiyənin Baş Ombudsmanı Azərbaycanın səfiri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    20:06

    Azərbaycanın daha bir güləşçisi Avropa çempionatında finala yüksəlib

    Fərdi
    20:05
    Foto

    Emin Əmrullayev işğaldan azad olunmuş ərazilərdə çalışan müəllimlərlə görüşüb

    Elm və təhsil
    20:00

    Bu gün ikinci Qədr gecəsidir

    Din
    19:49
    Video

    "Haber Global"ın Beyrutdan canlı yayımı zamanı şəhər bombalanıb

    Digər ölkələr
    19:45

    Zelenski və Ərdoğan İran ətrafındakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    19:43

    İsrail "Hizbullah"ın raket buraxılış qurğularını məhv edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti