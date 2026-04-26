"Abşeron Lions" Azərbaycan Basketbol Liqasında finala vəsiqə qazanıb
Komanda
- 26 aprel, 2026
- 15:52
"Abşeron Lions" Azərbaycan Basketbol Liqasında finala vəsiqə qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, komanda buna yarımfinal mərhələsinin ikinci oyununda "Neftçi"ni məğlub etməklə nail olub.
Bakı İdman Sarayındakı qarşılaşma 90:81 hesabı ilə bitib.
İlk görüşdə "Abşeron Lions" qalib gəlib - 95:89.
Beləliklə, komanda finalda "Sabah"a rəqib olub.
