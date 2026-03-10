British Airways сокращает рейсы в страны Ближнего Востока

Авиакомпания British Airways объявила о временном сокращении числа рейсов в страны Ближнего Востока из-за угроз безопасности в связи с продолжающимися боевыми действиями между США, Израилем и Ираном.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении авиакомпании.

До конца текущего месяца отменены все рейсы в/из Аммана, Бахрейна, Дохи, Дубая и Тель-Авива, а рейсы в/из Абу-Даби приостановлены до конца года.

Отмечается, что репатриационные рейсы из Маската (Оман) в лондонский аэропорт Хитроу будут приостановлены после 12 марта из-за снижения спроса.