    British Airways сокращает рейсы в страны Ближнего Востока

    • 10 марта, 2026
    • 19:25
    Авиакомпания British Airways объявила о временном сокращении числа рейсов в страны Ближнего Востока из-за угроз безопасности в связи с продолжающимися боевыми действиями между США, Израилем и Ираном.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении авиакомпании.

    До конца текущего месяца отменены все рейсы в/из Аммана, Бахрейна, Дохи, Дубая и Тель-Авива, а рейсы в/из Абу-Даби приостановлены до конца года.

    Отмечается, что репатриационные рейсы из Маската (Оман) в лондонский аэропорт Хитроу будут приостановлены после 12 марта из-за снижения спроса.

