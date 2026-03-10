British Airways сокращает рейсы в страны Ближнего Востока
Другие страны
- 10 марта, 2026
- 19:25
Авиакомпания British Airways объявила о временном сокращении числа рейсов в страны Ближнего Востока из-за угроз безопасности в связи с продолжающимися боевыми действиями между США, Израилем и Ираном.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении авиакомпании.
До конца текущего месяца отменены все рейсы в/из Аммана, Бахрейна, Дохи, Дубая и Тель-Авива, а рейсы в/из Абу-Даби приостановлены до конца года.
Отмечается, что репатриационные рейсы из Маската (Оман) в лондонский аэропорт Хитроу будут приостановлены после 12 марта из-за снижения спроса.
Последние новости
19:25
British Airways сокращает рейсы в страны Ближнего ВостокаДругие страны
19:14
Фото
В течение трех часов из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще пять человекВнешняя политика
19:13
Президент Финляндии позвонил Ильхаму АлиевуВнешняя политика
18:54
Фото
Глава МИД Азербайджана и посол Омана обсудили расширение двустороннего сотрудничестваВнешняя политика
18:44
Израиль наносит новую серию ударов по объектам "Хезболлах" в БейрутеДругие страны
18:41
В Израиле в результате ракетного удара погиб гражданин АзербайджанаВнешняя политика
18:39
Объявлены победители третьей волны программы развития Азада МирзаджанзадеНаука и образование
18:34
Хатаинский район лидирует по госипотеке в БакуФинансы
18:33