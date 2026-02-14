В Кюрдамире из водоканала извлечено тело 60-летнего мужчины
Происшествия
- 14 февраля, 2026
- 16:08
В Кюрдамире из водного канала извлечено тело 60-летнего мужчины.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент произошел в селе Сыгырлы Кюрдамирского района.
Согласно информации, тело жителя села Шильян Ихтияра Ширалиева (1966 г.р.) было обнаружено в водоканале.
На место происшествия были привлечены сотрудники службы особого риска МЧС.
По факту в районной прокуратуре проводится расследование.
Последние новости
16:44
Зеленский ответил на вопрос о давлении со стороны США: "Немного"Другие
16:34
США нанесли удары по более чем 30 объектам ИГИЛ в СирииДругие страны
16:27
Григорян провел встречу с представителями гражданского общества АзербайджанаВнешняя политика
16:25
Олег Амирбеков назначен директором РусдрамыKультурная политика
16:08
В Кюрдамире из водоканала извлечено тело 60-летнего мужчиныПроисшествия
16:04
Фото
Нахчыванский госуниверситет и Университет Мармара подписали договор о сотрудничествеНаука и образование
15:49
Италия присоединится к Совету мира в статусе наблюдателяДругие страны
15:42
Зеленский: РФ теряет 156 военных за каждый километр на Донецком направленииДругие страны
15:39