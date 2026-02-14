Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Кюрдамире из водоканала извлечено тело 60-летнего мужчины

    Происшествия
    • 14 февраля, 2026
    • 16:08
    В Кюрдамире из водоканала извлечено тело 60-летнего мужчины

    В Кюрдамире из водного канала извлечено тело 60-летнего мужчины.

    Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент произошел в селе Сыгырлы Кюрдамирского района.

    Согласно информации, тело жителя села Шильян Ихтияра Ширалиева (1966 г.р.) было обнаружено в водоканале.

    На место происшествия были привлечены сотрудники службы особого риска МЧС.

    По факту в районной прокуратуре проводится расследование.

    Кюрдамирский район тело мужчины водоканал
    Kürdəmirdə kanalda meyit tapılması ilə bağlı araşdırma aparılır
    Лента новостей