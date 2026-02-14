Kürdəmirdə kanalda meyit tapılması ilə bağlı araşdırma aparılır
Hadisə
- 14 fevral, 2026
- 15:52
Kürdəmirdə su kanalından 60 yaşlı kişi meyiti tapılıb.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Sığırlı kəndi ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, rayonun Şilyan kənd sakini 1966-cı il təvəllüdlü Şirəliyev İxtiyar Tarıverdi oğlunun cansız bədəni su kanalında aşkarlanıb.
Hadisə yerinə FHN-in xüsusi riskli qəza xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub. İxtiyar Şirəliyevin cəsədi sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
