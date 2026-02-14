İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Kürdəmirdə kanalda meyit tapılması ilə bağlı araşdırma aparılır

    Hadisə
    • 14 fevral, 2026
    • 15:52
    Kürdəmirdə kanalda meyit tapılması ilə bağlı araşdırma aparılır

    Kürdəmirdə su kanalından 60 yaşlı kişi meyiti tapılıb.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Sığırlı kəndi ərazisində qeydə alınıb.

    Belə ki, rayonun Şilyan kənd sakini 1966-cı il təvəllüdlü Şirəliyev İxtiyar Tarıverdi oğlunun cansız bədəni su kanalında aşkarlanıb.

    Hadisə yerinə FHN-in xüsusi riskli qəza xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub. İxtiyar Şirəliyevin cəsədi sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

    Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Kürdəmir su kanalında meyit
    В Кюрдамире из водоканала извлечено тело 60-летнего мужчины

