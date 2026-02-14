İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Salyanda tanınmış xanəndə xəstəxanada vəfat edib

    Hadisə
    • 14 fevral, 2026
    • 22:18
    Salyanda tanınmış xanəndə xəstəxanada vəfat edib

    Salyanda tanınmış xanəndə Vaqif Qurbanoğlu dünyasını dəyişib.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, Vaqif Qurbanxan oğlu Babayev bu gün Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına kamotoz vəziyyətdə çatdırılıb.

    Həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    Qeyd edək ki, Vaqif Babayev 1949-cu ildə Salyan şəhərində doğulub. Tanınmış Aşıq Qurbanxanın oğludur.

