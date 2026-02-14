Salyanda tanınmış xanəndə xəstəxanada vəfat edib
Hadisə
- 14 fevral, 2026
- 22:18
Salyanda tanınmış xanəndə Vaqif Qurbanoğlu dünyasını dəyişib.
"Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, Vaqif Qurbanxan oğlu Babayev bu gün Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına kamotoz vəziyyətdə çatdırılıb.
Həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Qeyd edək ki, Vaqif Babayev 1949-cu ildə Salyan şəhərində doğulub. Tanınmış Aşıq Qurbanxanın oğludur.
Son xəbərlər
23:03
Bakıda yaşayış binasında yanğın olub, 7 nəfər təxliyə olunubHadisə
22:41
Fon der Lyayen: Dəniz xidmətlərinə qadağa Rusiyanı daha da təcrid edəcəkDigər ölkələr
22:30
Zelenski və Rubio arasında qeyri-rəsmi görüş keçirilibDigər ölkələr
22:18
Salyanda tanınmış xanəndə xəstəxanada vəfat edibHadisə
22:11
Foto
Beynəlxalq döyüş gecəsində azərbaycanlı idmançılar uğurla çıxış edirKomanda
22:05
Ukrayna Prezidenti Cenevrədə sülh danışıqlarının əsas mövzusunu açıqlayıbDigər ölkələr
21:56
Zelenski: ABŞ sülh bağlanana qədər təhlükəsizlik təminatları vermək istəmirDigər ölkələr
21:38
Ceyhun Bayramov Almaniyanın XİN rəhbəri ilə görüşübXarici siyasət
21:35