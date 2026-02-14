Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Сальяне скончался известный ханенде

    Происшествия
    • 14 февраля, 2026
    • 22:43
    В Сальяне скончался известный ханенде

    В Сальяне скончался известный ханенде Вагиф Гурбаноглу.

    Как сообщает аранское бюро Report, Вагиф Гурбанхан оглу Бабаев сегодня был доставлен в Сальянскую центральную районную больницу в коматозном состоянии.

    Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

    Отметим, что Вагиф Бабаев родился в 1949 году в городе Сальян. Он является сыном известного ашуга Гурбанхана.

    ханенде Сальян больница скончался
    Salyanda tanınmış xanəndə xəstəxanada vəfat edib
    Ты - Король

    Последние новости

    22:43

    В Сальяне скончался известный ханенде

    Происшествия
    22:34

    Посол США в НАТО: Америка не покинет Европу

    Другие страны
    22:23
    Фото

    Азербайджанские бойцы успешно выступают на международном турнире в Батуми

    Командные
    22:06

    Президент Азербайджана встретился в Мюнхене с руководством The Goldman Sachs Group Inc.

    Внешняя политика
    22:02

    Писториус: США не смогут утвердиться в мире конкурирующих держав в одиночку

    Другие страны
    21:45

    Зеленский и Рубио провели встречу на полях конференции в Мюнхене

    Другие страны
    21:44

    Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Германии

    Внешняя политика
    21:44

    При нападении на северо-западе Нигерии погибли 30 человек

    Другие страны
    21:26

    Хикмет Гаджиев: Глава государства проявляет заботу и внимание к нашим телеканалам

    Медиа
    Лента новостей