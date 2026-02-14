В Сальяне скончался известный ханенде
Происшествия
- 14 февраля, 2026
- 22:43
В Сальяне скончался известный ханенде Вагиф Гурбаноглу.
Как сообщает аранское бюро Report, Вагиф Гурбанхан оглу Бабаев сегодня был доставлен в Сальянскую центральную районную больницу в коматозном состоянии.
Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.
Отметим, что Вагиф Бабаев родился в 1949 году в городе Сальян. Он является сыном известного ашуга Гурбанхана.
Последние новости
22:43
В Сальяне скончался известный ханендеПроисшествия
22:34
Посол США в НАТО: Америка не покинет ЕвропуДругие страны
22:23
Фото
Азербайджанские бойцы успешно выступают на международном турнире в БатумиКомандные
22:06
Президент Азербайджана встретился в Мюнхене с руководством The Goldman Sachs Group Inc.Внешняя политика
22:02
Писториус: США не смогут утвердиться в мире конкурирующих держав в одиночкуДругие страны
21:45
Зеленский и Рубио провели встречу на полях конференции в МюнхенеДругие страны
21:44
Джейхун Байрамов встретился с главой МИД ГерманииВнешняя политика
21:44
При нападении на северо-западе Нигерии погибли 30 человекДругие страны
21:26