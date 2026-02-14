В Сальяне скончался известный ханенде Вагиф Гурбаноглу.

Как сообщает аранское бюро Report, Вагиф Гурбанхан оглу Бабаев сегодня был доставлен в Сальянскую центральную районную больницу в коматозном состоянии.

Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

Отметим, что Вагиф Бабаев родился в 1949 году в городе Сальян. Он является сыном известного ашуга Гурбанхана.