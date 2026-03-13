İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Siyəzəndə 27 yaşlı qadın dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    • 13 mart, 2026
    • 12:09
    Siyəzəndə 27 yaşlı qadın dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Siyəzəndə 27 yaşlı qadın dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

    "Report"un məlumatına görə, Yenikənd kənd sakini 1999-cu il təvəllüdlü Esmira Məmmədova yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından zəhərlənib. Xəstəxanaya yerləşdirilən qadın orada ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Dəm qazı faciəsi Hadisə

    Son xəbərlər

    13:11

    Kamilov: Özbəkistan Zəngəzur dəhlizinin reallaşdırılmasını dəstəkləyən ilk ölkələrdən biridir

    Xarici siyasət
    13:10
    Foto

    Azərbaycan səfirliyi Seneqalda aztəminatlı ailələrdən olan uşaqlar üçün iftar mərasimi təşkil edib

    Din
    13:07

    "Real"ın baş məşqçisi Arbeloa "Elçe" ilə matçda beş əsas oyunçuya istirahət verəcək

    Futbol
    13:07

    Qərbi Azərbaycan İcması avropalı parlamentarilərin ittihamlarını qınayıb

    Xarici siyasət
    13:00
    Foto

    Ağdamda 215 nəfər tibbi müayinələrə cəlb olunub

    Sağlamlıq
    13:00

    Tərtərdə doğuşdan sonra qadının ölümünün ilkin səbəbləri açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    13:00

    Ötən il Qarabağ iqtisadi rayonunda çayların illik su ehtiyatı 831,7 kubmetr olub

    Ekologiya
    12:58

    Comart Otorbayev: Azərbaycan Avropa ilə Asiya arasında əsas tranzit körpüsüdür

    Xarici siyasət
    12:55

    Əbdüləziz Kamilov: Azərbaycanın Mərkəzi Asiya formatına qatılması tarixi addımdır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti