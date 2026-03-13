Siyəzəndə 27 yaşlı qadın dəm qazından zəhərlənərək ölüb
Hadisə
- 13 mart, 2026
- 12:09
Siyəzəndə 27 yaşlı qadın dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
"Report"un məlumatına görə, Yenikənd kənd sakini 1999-cu il təvəllüdlü Esmira Məmmədova yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından zəhərlənib. Xəstəxanaya yerləşdirilən qadın orada ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
