    Hadisə
    • 13 mart, 2026
    • 12:06
    Yevlaxda iki yaşlı uşaq su kanalına düşərək ölüb

    Yevlaxda iki yaşlı uşaq su kanalına düşərək ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, Yevlax şəhəri C.Kərimov küçəsi ev 130-un qarşısında həmin evdə yaşayan 2024-cü il təvəllüdlü M. B yıxılaraq oradan keçən çirkab sular axan kanala düşərək boğulub.

    M.Bəkirovun meyiti sudan çıxarılıb.

    Araşdırmalar aparılır.

    Hadisə Suda boğulma

