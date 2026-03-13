Yevlaxda iki yaşlı uşaq su kanalına düşərək ölüb
Hadisə
- 13 mart, 2026
- 12:06
Yevlaxda iki yaşlı uşaq su kanalına düşərək ölüb.
"Report" xəbər verir ki, Yevlax şəhəri C.Kərimov küçəsi ev 130-un qarşısında həmin evdə yaşayan 2024-cü il təvəllüdlü M. B yıxılaraq oradan keçən çirkab sular axan kanala düşərək boğulub.
M.Bəkirovun meyiti sudan çıxarılıb.
Araşdırmalar aparılır.
Son xəbərlər
13:31
Keçən il Azərbaycanda 10 nəfər qızılcaya yoluxubSağlamlıq
13:31
Azad edilən ərazilərdə 90 min hektarlıq milli park yaradılırEkologiya
13:28
İranda ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində 25 minə yaxın obyekt zədələnibRegion
13:24
İranda "Müqəddəs Qüds" günü yürüşü zamanı partlayış olubRegion
13:22
Binəli Yıldırım: Orta Dəhliz Avropa ilə Asiya arasında təhlükəsiz və etibarlı nəqliyyat yoludurXarici siyasət
13:19
Gəncədə antik əşyalar oğurlayan şəxslər saxlanılıblarHadisə
13:19
Foto
Azərbaycan UNCTAD ilə rəqəmsal ticarət üzrə əməkdaşlığı müzakirə edibİKT
13:17
Eka Tkeşelaşvili: Regionun inkişafında İlham Əliyevin xüsusi rolu varXarici siyasət
13:15