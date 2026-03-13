Fərrux Mahmudov: "Bolqarıstana məğlubiyyət gələcək qələbələrin başlanğıcıdır"
Komanda
- 13 mart, 2026
- 12:02
Qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin 2027-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsində Bolqarıstana uduzması gələcək qələbələrin başlanğıcıdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Basketbol Federasiyasının (ABF) vitse-prezidenti Fərrux Mahmudov sosial şəbəkə hesabında bildirib.
ABF rəsmisi oyunçularla qürur duyduqlarını vurğulayıb:
"İdman yalnız qələbələrdən ibarət deyil. Bəzən ən vacib dərslər məhz çətin oyunlardan sonra gəlir. Oyunçularımızla qürur duyuruq. Məğlubiyyət son deyil, gələcək qələbələrin başlanğıcıdır".
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi rəqibinə 40:120 hesabı ilə uduzub. Komandanın heyətində əsasən gənc və yeniyetmə basketbolçular çıxış edirlər.
