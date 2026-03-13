İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Fərrux Mahmudov: "Bolqarıstana məğlubiyyət gələcək qələbələrin başlanğıcıdır"

    Komanda
    • 13 mart, 2026
    • 12:02
    Fərrux Mahmudov: Bolqarıstana məğlubiyyət gələcək qələbələrin başlanğıcıdır

    Qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin 2027-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsində Bolqarıstana uduzması gələcək qələbələrin başlanğıcıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Basketbol Federasiyasının (ABF) vitse-prezidenti Fərrux Mahmudov sosial şəbəkə hesabında bildirib.

    ABF rəsmisi oyunçularla qürur duyduqlarını vurğulayıb:

    "İdman yalnız qələbələrdən ibarət deyil. Bəzən ən vacib dərslər məhz çətin oyunlardan sonra gəlir. Oyunçularımızla qürur duyuruq. Məğlubiyyət son deyil, gələcək qələbələrin başlanğıcıdır".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi rəqibinə 40:120 hesabı ilə uduzub. Komandanın heyətində əsasən gənc və yeniyetmə basketbolçular çıxış edirlər.

