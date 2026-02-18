Посол Украины и генсек МЦНГ обсудили подготовку к XIII Глобальному Бакинскому форуму

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев и генеральный секретарь международного центра Низами Гянджеви (МЦНГ) Ровшан Мурадов в ходе встречи обсудили подготовку к XIII Глобальному Бакинскому форуму.

Как передает Report, об этом сообщил посол в соцсети Х.

"Обсудили подготовку к XIII Глобальному Бакинскому форуму, а также важность солидарности, международного права и восстановления справедливого мира на фоне продолжающейся агрессии России против Украины", - говорится в сообщении.