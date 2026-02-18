Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Посол Украины и генсек МЦНГ обсудили подготовку к XIII Глобальному Бакинскому форуму

    Внешняя политика
    • 18 февраля, 2026
    • 15:54
    Посол Украины и генсек МЦНГ обсудили подготовку к XIII Глобальному Бакинскому форуму

    Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев и генеральный секретарь международного центра Низами Гянджеви (МЦНГ) Ровшан Мурадов в ходе встречи обсудили подготовку к XIII Глобальному Бакинскому форуму.

    Как передает Report, об этом сообщил посол в соцсети Х.

    "Обсудили подготовку к XIII Глобальному Бакинскому форуму, а также важность солидарности, международного права и восстановления справедливого мира на фоне продолжающейся агрессии России против Украины", - говорится в сообщении.

