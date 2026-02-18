İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Səfir və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin baş katibi Qlobal Bakı Forumuna hazırlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 18 fevral, 2026
    • 16:09
    Səfir və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin baş katibi Qlobal Bakı Forumuna hazırlığı müzakirə edib

    Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Baş katibi Rövşən Muradov görüş zamanı XIII Qlobal Bakı Forumuna hazırlığı müzakirə ediblər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə səfir "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "XIII Qlobal Bakı Forumuna hazırlığı, həmçinin Rusiyanın Ukraynaya qarşı davam edən təcavüzü fonunda həmrəyliyin, beynəlxalq hüququn və ədalətli sülhün bərpasının əhəmiyyətini müzakirə etdik", - paylaşımda qeyd edilib.

    Ukrayna XIII Qlobal Bakı Forumu Azərbaycan
