Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Олег Амирбеков назначен директором Русдрамы

    Kультурная политика
    • 14 февраля, 2026
    • 16:25
    Олег Амирбеков назначен директором Русдрамы

    Заслуженный артист Азербайджана Олег Амирбеков назначен директором Азербайджанского государственного академического русского драматического театра.

    Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал министр культуры Адиль Керимли.

    На данном посту Амирбеков сменил Адалята Гаджиева, которого в свою очередь, приказом министра назначили на должность директора Гянджинского государственного национального драматического театра.

    Отметим, Олег Амирбеков с 2023 года занимает пост советника министра культуры. Адалят Гаджиев же возглавлял Русдраму с 2008 года.

    Олег Амирбеков
    Rus Dram Teatrına direktor təyin olunub
    Ты - Король

    Последние новости

    16:44

    Зеленский ответил на вопрос о давлении со стороны США: "Немного"

    Другие
    16:34

    США нанесли удары по более чем 30 объектам ИГИЛ в Сирии

    Другие страны
    16:27

    Григорян провел встречу с представителями гражданского общества Азербайджана

    Внешняя политика
    16:25

    Олег Амирбеков назначен директором Русдрамы

    Kультурная политика
    16:08

    В Кюрдамире из водоканала извлечено тело 60-летнего мужчины

    Происшествия
    16:04
    Фото

    Нахчыванский госуниверситет и Университет Мармара подписали договор о сотрудничестве

    Наука и образование
    15:49

    Италия присоединится к Совету мира в статусе наблюдателя

    Другие страны
    15:42

    Зеленский: РФ теряет 156 военных за каждый километр на Донецком направлении

    Другие страны
    15:39

    В Азербайджане из-за тумана снизится видимость на дорогах

    Экология
    Лента новостей