Олег Амирбеков назначен директором Русдрамы
Kультурная политика
- 14 февраля, 2026
- 16:25
Заслуженный артист Азербайджана Олег Амирбеков назначен директором Азербайджанского государственного академического русского драматического театра.
Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал министр культуры Адиль Керимли.
На данном посту Амирбеков сменил Адалята Гаджиева, которого в свою очередь, приказом министра назначили на должность директора Гянджинского государственного национального драматического театра.
Отметим, Олег Амирбеков с 2023 года занимает пост советника министра культуры. Адалят Гаджиев же возглавлял Русдраму с 2008 года.
