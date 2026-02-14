İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Mədəniyyət siyasəti
    • 14 fevral, 2026
    • 16:13
    Rus Dram Teatrına direktor təyin olunub

    Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrına yeni direktor təyin olunub.

    "Report" xəbər verir ki, mədəniyyət naziri Adil Kərimlinin müvafiq əmri ilə Oleq Əmirbəyov bu vəzifəyə təyin olunub.

    Əməkdar artist Oleq Əmirbəyov bu təyinatadək mədəniyyət nazirinin müşaviri vəzifəsində çalışıb.

    Qeyd edək ki, nazirin bundan əvvəl imzaladığı əmrə əsasən, Rus Dram Teatrının direktoru Ədalət Hacıyev Gəncə Dövlət Milli Dram Teatrının direktoru vəzifəsinə təyin edilib.

    Rus Dram Teatrı Oleq Əmirbəyov Ədalət Hacıyev
    Олег Амирбеков назначен директором Русдрамы

