Gəncə Dövlət Milli Dram Teatrına direktor təyin olunub
Mədəniyyət siyasəti
- 14 fevral, 2026
- 16:06
Gəncə Dövlət Milli Dram Teatrının direktoru vəzifəsinə təyinat olub.
"Report" xəbər verir ki, mədəniyyət naziri Adil Kərimlinin müvafiq əmrinə əsasən, Ədalət Qasım oğlu Hacıyev Gəncə teatrının direktoru təyin olunub.
Məlumat üçün bildirək ki, Ədalət Hacıyev bu təyinatadək (2008–2026) Dövlət Akademik Rus Dram Teatrının direktoru vəzifəsində çalışıb.
