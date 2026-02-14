İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Gəncə Dövlət Milli Dram Teatrına direktor təyin olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    • 14 fevral, 2026
    • 16:06
    Gəncə Dövlət Milli Dram Teatrının direktoru vəzifəsinə təyinat olub.

    "Report" xəbər verir ki, mədəniyyət naziri Adil Kərimlinin müvafiq əmrinə əsasən, Ədalət Qasım oğlu Hacıyev Gəncə teatrının direktoru təyin olunub.

    Məlumat üçün bildirək ki, Ədalət Hacıyev bu təyinatadək (2008–2026) Dövlət Akademik Rus Dram Teatrının direktoru vəzifəsində çalışıb.

