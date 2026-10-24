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    Azərbaycanda istehlakçılara satılmış mal və xidmətlərin dəyəri 65 milyard manatı ötüb

    Maliyyə
    • 24 oktyabr, 2026
    • 11:54
    Azərbaycanda istehlakçılara satılmış mal və xidmətlərin dəyəri 65 milyard manatı ötüb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda istehlakçıların tələbatlarının ödənilməsi məqsədilə satılmış malların və göstərilmiş xidmətlərin dəyəri 65,1 milyard manat olub.

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,6 % çoxdur.

    Hesabat dövründə ümumi dəyərin 78 %-ni pərakəndə ticarət dövriyyəsi, 18,5 %-ni əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlərin dəyəri, 3,5 %-ni isə ictimai iaşə dövriyyəsi təşkil edib.

    Qeyri-dövlət sektorunda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinin satdığı malların və göstərdiyi xidmətlərin dəyəri ötən ilin 9 ayına nisbətən 4,2 % artaraq 62,2 milyard manat olub, onun 43 %-i fərdi sahibkarların fəaliyyəti sayəsində formalaşıb.

    Doqquz aylıq dövr ərzində hər bir istehlakçı orta hesabla aylıq 704,2 manat, yəni illik müqayisədə nominal göstərici üzrə 64,2 manat daha çox xərcləyib.

    İstehlak bazarı Pərakəndə ticarət dövriyyəsi Dövlət Statistika Komitəsi
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