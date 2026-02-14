Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Президент Ильхам Алиев: Мы вступили в период мира, который, я надеюсь, будет вечным

    Внешняя политика
    14 февраля, 2026
    • 01:57
    Подписание исторического документа в Белом доме в присутствии Президента Соединенных Штатов означает, что конфликт завершен и мы вступили в период мира, который, я надеюсь, будет вечным.

    Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу France 24 в Мюнхене.

    Напомнив, что Президент США подписал Совместную декларацию в качестве свидетеля, глава государства отметил, что с тех пор прошло более шести месяцев, и на границе с Арменией ситуация очень спокойная. Больше нет перестрелок, нет жертв, нет раненых.

