Президент Ильхам Алиев: Мы вступили в период мира, который, я надеюсь, будет вечным
Внешняя политика
- 14 февраля, 2026
- 01:57
Подписание исторического документа в Белом доме в присутствии Президента Соединенных Штатов означает, что конфликт завершен и мы вступили в период мира, который, я надеюсь, будет вечным.
Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу France 24 в Мюнхене.
Напомнив, что Президент США подписал Совместную декларацию в качестве свидетеля, глава государства отметил, что с тех пор прошло более шести месяцев, и на границе с Арменией ситуация очень спокойная. Больше нет перестрелок, нет жертв, нет раненых.
Последние новости
02:31
США не хотят, чтобы у Ирана сохранилась возможность обогащать уранДругие страны
02:06
Президент: Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса был очень важнымВнешняя политика
02:01
Ильхам Алиев: Азербайджан односторонне снял ограничения на транзит товаров в АрмениюВнешняя политика
01:58
Президент Азербайджана: Процесс нормализации продвигается успешноВнешняя политика
01:57
Президент Ильхам Алиев: Мы вступили в период мира, который, я надеюсь, будет вечнымВнешняя политика
01:34
Президент: Последнее, что нам нужно, — это проблемы с какой-либо страной, включая ФранциюВнешняя политика
01:31
Президент Ильхам Алиев рассказал France 24 о приговорах, вынесенных лидерам незаконного сепаратистского режимаВнешняя политика
01:27
Фото
Президент Ильхам Алиев в Мюнхене дал интервью телеканалу France 24Внешняя политика
01:18