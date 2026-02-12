США сворачивают жесткую борьбу с нелегалами в Миннеаполисе

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о завершении операции по активизации борьбы с нелегальными мигрантами в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Как передает Report со ссылкой на NBC News, об этом заявил координатор президента США по пограничному контролю Том Хоман на пресс-конференции в Миннеаполисе.

По его словам, сотрудничество с местными правоохранительными органами и успешное проведение операций по задержанию мигрантов способствовали решению завершить программу Operation Metro Surge.

"Я предложил свернуть данную операцию, и президент Трамп согласился", - сказал Хоман.

Он уточнил, что значительное сокращение сил начнется уже на этой неделе и продолжится на следующей. Координатор добавил, что намерен ненадолго остаться в штате, чтобы проконтролировать процесс.