    США сворачивают жесткую борьбу с нелегалами в Миннеаполисе

    Другие страны
    12 февраля, 2026
    20:57
    США сворачивают жесткую борьбу с нелегалами в Миннеаполисе

    Администрация президента США Дональда Трампа объявила о завершении операции по активизации борьбы с нелегальными мигрантами в Миннеаполисе (штат Миннесота).

    Как передает Report со ссылкой на NBC News, об этом заявил координатор президента США по пограничному контролю Том Хоман на пресс-конференции в Миннеаполисе.

    По его словам, сотрудничество с местными правоохранительными органами и успешное проведение операций по задержанию мигрантов способствовали решению завершить программу Operation Metro Surge.

    "Я предложил свернуть данную операцию, и президент Трамп согласился", - сказал Хоман.

    Он уточнил, что значительное сокращение сил начнется уже на этой неделе и продолжится на следующей. Координатор добавил, что намерен ненадолго остаться в штате, чтобы проконтролировать процесс.

