Матч Премьер-лиги Азербайджана между "Нефтчи" и "Карабахом" перенесен

Запланированный на 21 февраля матч между командами "Нефтчи" и "Карабах" в рамках 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу перенесен.

Как сообщили Report в пресс-службе Профессиональной футбольной лиги (PFL), на основании официального обращения "Карабаха" и соответствующего ответа "Нефтчи" о согласии, матч состоится в другое время.

Информации о том, на какую дату перенесена встреча, пока нет.

Отметим, что "Карабах" обратился в PFL для переноса игры из-за предстоящего матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против английского "Ньюкасла". Первая встреча состоится 18 февраля на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, старт запланирован на 21:45.