Матч Премьер-лиги Азербайджана между "Нефтчи" и "Карабахом" перенесен
Футбол
- 12 февраля, 2026
- 21:16
Запланированный на 21 февраля матч между командами "Нефтчи" и "Карабах" в рамках 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу перенесен.
Как сообщили Report в пресс-службе Профессиональной футбольной лиги (PFL), на основании официального обращения "Карабаха" и соответствующего ответа "Нефтчи" о согласии, матч состоится в другое время.
Информации о том, на какую дату перенесена встреча, пока нет.
Отметим, что "Карабах" обратился в PFL для переноса игры из-за предстоящего матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против английского "Ньюкасла". Первая встреча состоится 18 февраля на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, старт запланирован на 21:45.
Последние новости
21:52
Россия вернет Украине пятерых детейВ регионе
21:51
Фото
Посол Азербайджана проинформировал кенийских дипломатов о подготовке к WUF13Внешняя политика
21:46
СМИ: США отправили протестующим в Иран порядка 6 тыс. терминалов StarlinkДругие страны
21:33
Определились соперники сборной Азербайджана в Лиге наций УЕФАФутбол
21:25
В тяжелом ДТП в Барде погиб один, пострадали два человекаПроисшествия
21:23
Трамп: Крупные средства от нефти вскоре значительно помогут народу ВенесуэлыДругие страны
21:20
SOCAR экспортировал в прошлом году более 2 млн тонн нефтехимической продукцииЭнергетика
21:16
Матч Премьер-лиги Азербайджана между "Нефтчи" и "Карабахом" перенесенФутбол
21:06
Фото