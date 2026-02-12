Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Матч Премьер-лиги Азербайджана между "Нефтчи" и "Карабахом" перенесен

    Футбол
    • 12 февраля, 2026
    • 21:16
    Матч Премьер-лиги Азербайджана между Нефтчи и Карабахом перенесен

    Запланированный на 21 февраля матч между командами "Нефтчи" и "Карабах" в рамках 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу перенесен.

    Как сообщили Report в пресс-службе Профессиональной футбольной лиги (PFL), на основании официального обращения "Карабаха" и соответствующего ответа "Нефтчи" о согласии, матч состоится в другое время.

    Информации о том, на какую дату перенесена встреча, пока нет.

    Отметим, что "Карабах" обратился в PFL для переноса игры из-за предстоящего матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против английского "Ньюкасла". Первая встреча состоится 18 февраля на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, старт запланирован на 21:45.

    Лента новостей