    Другие страны
    • 12 февраля, 2026
    • 21:23
    Трамп: Крупные средства от нефти вскоре значительно помогут народу Венесуэлы

    Крупные доходы, полученные от продажи венесуэльской нефти, вскоре окажут значительную помощь народу Боливарианской Республики.

    Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

    Он также назвал отношения между США и Венесуэлой экстраординарными, отметив хорошие связи с нынешним президентом страны Делси Родригес и ее представителями.

    "Нефть начинает поступать, и большие суммы денег, невиданные в течение многих лет, вскоре значительно помогут народу Венесуэлы. (Госсекретарь США - ред.) Марко Рубио и все наши представители делают фантастическую работу", - написал Трамп.

    Ранее министр энергетики США Крис Райт сообщил, что Вашингтон уже реализовал венесуэльскую нефть на сумму свыше 1 млрд долларов.

    Tramp: Neftdən əldə olunan gəlirlərin Venesuela xalqına yardımı toxunacaq
