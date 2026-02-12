Трамп: Крупные средства от нефти вскоре значительно помогут народу Венесуэлы
Другие страны
- 12 февраля, 2026
- 21:23
Крупные доходы, полученные от продажи венесуэльской нефти, вскоре окажут значительную помощь народу Боливарианской Республики.
Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.
Он также назвал отношения между США и Венесуэлой экстраординарными, отметив хорошие связи с нынешним президентом страны Делси Родригес и ее представителями.
"Нефть начинает поступать, и большие суммы денег, невиданные в течение многих лет, вскоре значительно помогут народу Венесуэлы. (Госсекретарь США - ред.) Марко Рубио и все наши представители делают фантастическую работу", - написал Трамп.
Ранее министр энергетики США Крис Райт сообщил, что Вашингтон уже реализовал венесуэльскую нефть на сумму свыше 1 млрд долларов.
Последние новости
21:52
Россия вернет Украине пятерых детейВ регионе
21:51
Фото
Посол Азербайджана проинформировал кенийских дипломатов о подготовке к WUF13Внешняя политика
21:46
СМИ: США отправили протестующим в Иран порядка 6 тыс. терминалов StarlinkДругие страны
21:33
Определились соперники сборной Азербайджана в Лиге наций УЕФАФутбол
21:25
В тяжелом ДТП в Барде погиб один, пострадали два человекаПроисшествия
21:23
Трамп: Крупные средства от нефти вскоре значительно помогут народу ВенесуэлыДругие страны
21:20
SOCAR экспортировал в прошлом году более 2 млн тонн нефтехимической продукцииЭнергетика
21:16
Матч Премьер-лиги Азербайджана между "Нефтчи" и "Карабахом" перенесенФутбол
21:06
Фото