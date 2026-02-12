США продали венесуэльскую нефть более чем на $1 млрд
Другие страны
- 12 февраля, 2026
- 19:09
США уже продали венесуэльскую нефть на сумму свыше 1 млрд долларов.
Как передает Report, об этом заявил глава американского Минэнерго Крис Райт в интервью NBC News.
"Соединенные Штаты уже реализовали венесуэльскую нефть на сумму свыше 1 млрд долларов, а в ближайшие месяцы ожидаются дополнительные продажи примерно на 5 млрд долларов", - сказал он.
