США продали венесуэльскую нефть более чем на $1 млрд

США уже продали венесуэльскую нефть на сумму свыше 1 млрд долларов.

Как передает Report, об этом заявил глава американского Минэнерго Крис Райт в интервью NBC News.

"Соединенные Штаты уже реализовали венесуэльскую нефть на сумму свыше 1 млрд долларов, а в ближайшие месяцы ожидаются дополнительные продажи примерно на 5 млрд долларов", - сказал он.