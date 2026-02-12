Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    США продали венесуэльскую нефть более чем на $1 млрд

    Другие страны
    • 12 февраля, 2026
    • 19:09
    США продали венесуэльскую нефть более чем на $1 млрд

    США уже продали венесуэльскую нефть на сумму свыше 1 млрд долларов.

    Как передает Report, об этом заявил глава американского Минэнерго Крис Райт в интервью NBC News.

    "Соединенные Штаты уже реализовали венесуэльскую нефть на сумму свыше 1 млрд долларов, а в ближайшие месяцы ожидаются дополнительные продажи примерно на 5 млрд долларов", - сказал он.

