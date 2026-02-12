ABŞ 1 milyard dollardan çox dəyərində Venesuela nefti satıb
Digər ölkələr
- 12 fevral, 2026
- 19:50
ABŞ 1 milyard dollardan çox dəyərində Venesuela nefti satıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin energetika naziri Kris Rayt "NBC News"a müsahibəsində bildirib.
"ABŞ artıq 1 milyard dollardan çox dəyərində Venesuela nefti satıb, yaxın aylarda isə təxminən 5 milyard dollar məbləğində əlavə satışlar gözlənilir", - o deyib.
Son xəbərlər
20:32
"Neftçi" - "Qarabağ" oyunu təxirə salınıbFutbol
20:22
Azərbaycanın İsrail və ABŞ ilə iqtisadi əməkdaşlığının mövcud vəziyyəti müzakirə olunubİqtisadiyyat
20:20
"Sabah"dan ayrılan Anatoli Nuriyev "Zirə" ilə anlaşıbFutbol
20:15
Azərbaycanda tədqiqatı başa çatan PISA nəticələri ilin sonunda açıqlanacaqElm və təhsil
20:02
Foto
Video
Türkiyə və Serbiya arasında hərbi əməkdaşlıq müzakirə olunub - YENİLƏNİBRegion
20:01
Naxçıvanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Əsasnaməsi dəyişibDaxili siyasət
19:50
ABŞ 1 milyard dollardan çox dəyərində Venesuela nefti satıbDigər ölkələr
19:40
Naxçıvan səhiyyə nazirinin birinci müavini vəzifəsi ləğv edilibDaxili siyasət
19:36