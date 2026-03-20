    İsmayıllıda ağır yol qəzası baş verib, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 20 mart, 2026
    • 01:20
    İsmayıllıda ağır yol qəzası baş verib, ölən və xəsarət alanlar var

    İsmayıllıda ağır yol qəzası olub.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə İsmayıllı-Qəbələ yolunda rayonun "Təndirxana" adlanan ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, "Hyundai" və "VAZ-21099" markalı minik avtomobilləri toqquşub. Hadisə nəticəsində "VAZ-21099"un sürücüsü, 35 yaşlı Ayaz Mirzəyev aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Hər iki avtomobildə olan 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli ağır xəsarətlər alıblar.

    Hadisə yerinə yol polisi, təcili tibbi yardım əməkdaşları cəlb olunub. Yaralılar təcili tibbi yardım maşınının köməyi ilə İsmayıllı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılıb.

    DİN-nin mətbuat xidmətinin Şəki Regional Qrupundan bildirilib ki, faktla bağlı cinayət işi açılıb və araşdırma aparılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi ismayıllı rayonu

