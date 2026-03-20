İsmayıllıda ağır yol qəzası baş verib, ölən və xəsarət alanlar var
Hadisə
- 20 mart, 2026
- 01:20
İsmayıllıda ağır yol qəzası olub.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə İsmayıllı-Qəbələ yolunda rayonun "Təndirxana" adlanan ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, "Hyundai" və "VAZ-21099" markalı minik avtomobilləri toqquşub. Hadisə nəticəsində "VAZ-21099"un sürücüsü, 35 yaşlı Ayaz Mirzəyev aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Hər iki avtomobildə olan 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli ağır xəsarətlər alıblar.
Hadisə yerinə yol polisi, təcili tibbi yardım əməkdaşları cəlb olunub. Yaralılar təcili tibbi yardım maşınının köməyi ilə İsmayıllı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılıb.
DİN-nin mətbuat xidmətinin Şəki Regional Qrupundan bildirilib ki, faktla bağlı cinayət işi açılıb və araşdırma aparılır.
01:45
Sumqayıtda avtomobil piyadanı vuraraq öldürübHadisə
01:20
Foto
İsmayıllıda ağır yol qəzası baş verib, ölən və xəsarət alanlar varHadisə
01:02
Netanyahu: İran artıq uran zənginləşdirə və raket istehsal edə bilməyəcəkDigər ölkələr
00:34
Dövlət başçısının imzaladığı fərmanlar qeyri-şəffaf əməkhaqqı sisteminin sadələşdirilməsinə yönəlib - TƏHLİLDaxili siyasət
00:26
Qrossi: İranın nüvə təcrübəsi məhv edilə bilməzRegion
00:12
Meksikada Novruz bayramı münasibətilə konsert keçirilibXarici siyasət
00:03
Azərbaycanda Ramazan bayramıdırDin
00:03
Bu gün Azərbaycanda Novruz bayramıdırMədəniyyət siyasəti
23:54