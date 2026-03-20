В Исмаиллы произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавшие

В Исмаиллы произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцедент был зафиксирован на автодороге Исмаиллы–Габала в районе, известном как "Тендырхана", где столкнулись легковые автомобили Hyundai и ВАЗ-21099..

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21099, 35-летний Аяз Мирзоев, скончался от полученных травм. Еще четыре человека, находившиеся в обоих автомобилях, получили тяжелые травмы различной степени.

На место происшествия были привлечены сотрудники дорожной полиции и бригады скорой медицинской помощи. Пострадавшие были доставлены в Исмаиллинскую центральную районную больницу.

В Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.