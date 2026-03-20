Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    В Исмаиллы произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавшие

    Происшествия
    • 20 марта, 2026
    • 01:54
    В Исмаиллы произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавшие

    В Исмаиллы произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцедент был зафиксирован на автодороге Исмаиллы–Габала в районе, известном как "Тендырхана", где столкнулись легковые автомобили Hyundai и ВАЗ-21099..

    В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21099, 35-летний Аяз Мирзоев, скончался от полученных травм. Еще четыре человека, находившиеся в обоих автомобилях, получили тяжелые травмы различной степени.

    На место происшествия были привлечены сотрудники дорожной полиции и бригады скорой медицинской помощи. Пострадавшие были доставлены в Исмаиллинскую центральную районную больницу.

    В Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    Фото
    İsmayıllıda ağır yol qəzası baş verib, ölən və xəsarət alanlar var
    Последние новости

    Лента новостей