В Исмаиллы произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавшие
- 20 марта, 2026
- 01:54
В Исмаиллы произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцедент был зафиксирован на автодороге Исмаиллы–Габала в районе, известном как "Тендырхана", где столкнулись легковые автомобили Hyundai и ВАЗ-21099..
В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21099, 35-летний Аяз Мирзоев, скончался от полученных травм. Еще четыре человека, находившиеся в обоих автомобилях, получили тяжелые травмы различной степени.
На место происшествия были привлечены сотрудники дорожной полиции и бригады скорой медицинской помощи. Пострадавшие были доставлены в Исмаиллинскую центральную районную больницу.
В Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.