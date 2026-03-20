Sumqayıtda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 20 mart, 2026
- 01:45
Sumqayıt şəhərində piyadanın ölümü ilə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, 2004-cü il təvəllüdlü Eltac Davudovun idarə etdiyi "Chevrolet Cobalt" markalı minik avtomobili yolu keçən 1982-ci il təvəllüdlü Mirzəyeva Xəyalə Əkbər qızını vurub.
Ağır xəsarətlər alan piyada hadisə yerində ölüb.
Hadisə ilə bağlı hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən araşdırma aparılır.
