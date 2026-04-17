İlham Əliyev WUF13 Antalya Diplomatiya Forumu ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Antalya Diplomatiya Forumu ABŞ-İran danışıqları

    Çin nüvə enerjisi potensialına görə dünya liderinə çevrilib

    Digər ölkələr
    • 17 aprel, 2026
    • 07:39
    Çin nüvə enerjisi potensialına görə dünya liderinə çevrilib

    Çində atom elektrik stansiyalarının (AES) ümumi quraşdırılmış gücü 125 milyon kVt təşkil edib ki, bu da ölkəyə göstərici üzrə dünya reytinqində birinci yeri tutmağa imkan verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu məlumatlar Çin Nüvə Enerjisi Assosiasiyası tərəfindən hazırlanan və açıqlanan "2026-cı il üçün Çinin nüvə enerjisinin inkişafı haqqında hesabat"da yer alıb.

    Sənəddən məlum olur ki, Çin ərazisində kommersiya istismarı rejimində AES-lərin 60 enerji bloku fəaliyyət göstərir. Bundan əlavə, 36 enerji bloku tikinti mərhələsindədir - bu, planetdə inşa edilən bütün nüvə reaktorlarının yarısından çoxunu təşkil edir. Daha 16 enerji bloku artıq dövlət tərəfindən təsdiqlənmə prosedurundan keçib və tikinti işlərinin başlanmasını gözləyir.

    Hesabatda qeyd olunub ki, 2026-cı ildə Çin iki yeni enerji blokunun inşasına başlayıb və cari ilin sonunadək yeddi qurğunu istismara vermək niyyətindədir.

    Atom elektrik stansiyası Çin
    Китай стал мировым лидером по мощности атомной энергетики
    China's installed nuclear power capacity hits 125M KW, ranks first globally

    Son xəbərlər

