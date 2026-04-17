    Китай стал мировым лидером по мощности атомной энергетики

    Китай стал мировым лидером по мощности атомной энергетики

    Суммарная установленная мощность атомных электростанций в Китае составила 125 млн кВт, что позволило стране занять первую позицию в мировом рейтинге по данному показателю.

    Как передает Report, такие данные содержатся в "Докладе о развитии ядерной энергетики Китая за 2026 год" (Синяя книга), подготовленном и обнародованном Китайской ассоциацией ядерной энергетики.

    Из документа следует, что на территории КНР в режиме коммерческой эксплуатации функционируют 60 энергоблоков АЭС. Помимо этого, 36 энергоблоков находятся в процессе строительства - это составляет более половины всех сооружаемых ядерных реакторов на планете. Еще 16 энергоблоков уже прошли процедуру государственного одобрения и находятся в ожидании начала строительных работ.

    В докладе указывается, что в 2026 году Китай приступил к возведению двух новых энергоблоков, а до завершения текущего года намерен ввести в эксплуатацию семь установок.

