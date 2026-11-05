На 9-й минуте матчей Ла Лиги почтят память умершего игрока "Тенерифе" де Мигеле

Матчи чемпионата Испании по футболу приостановят на 9-й минуте в память об умершем футболисте "Тенерифе" Хесусе де Мигеле.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольная федерации (RFEF).

Также перед каждой игрой следующего тура будет объявлена минута молчания.

Напомним, что де Мигель перенес остановку сердца после того, как столкнулся с вратарем "Андорры" Хесусом Овоно в домашнем матче второго по силе дивизиона чемпионата Испании. Футболист "Тенерифе" потерял сознание, после оказания медицинской помощи он был доставлен в больницу, где умер во вторник.

Де Мигелю было 30 лет. Он выступал за "Тенерифе" с лета 2025 года. До этого футболист играл за ряд других испанских клубов.