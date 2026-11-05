На 9-й минуте матчей Ла Лиги почтят память умершего игрока "Тенерифе" де Мигеле
Футбол
- 05 ноября, 2026
- 21:54
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Матчи чемпионата Испании по футболу приостановят на 9-й минуте в память об умершем футболисте "Тенерифе" Хесусе де Мигеле.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольная федерации (RFEF).
Также перед каждой игрой следующего тура будет объявлена минута молчания.
Напомним, что де Мигель перенес остановку сердца после того, как столкнулся с вратарем "Андорры" Хесусом Овоно в домашнем матче второго по силе дивизиона чемпионата Испании. Футболист "Тенерифе" потерял сознание, после оказания медицинской помощи он был доставлен в больницу, где умер во вторник.
Де Мигелю было 30 лет. Он выступал за "Тенерифе" с лета 2025 года. До этого футболист играл за ряд других испанских клубов.
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