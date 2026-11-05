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    На 9-й минуте матчей Ла Лиги почтят память умершего игрока "Тенерифе" де Мигеле

    Футбол
    • 05 ноября, 2026
    • 21:54
    На 9-й минуте матчей Ла Лиги почтят память умершего игрока Тенерифе де Мигеле

    Матчи чемпионата Испании по футболу приостановят на 9-й минуте в память об умершем футболисте "Тенерифе" Хесусе де Мигеле.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольная федерации (RFEF).

    Также перед каждой игрой следующего тура будет объявлена минута молчания.

    Напомним, что де Мигель перенес остановку сердца после того, как столкнулся с вратарем "Андорры" Хесусом Овоно в домашнем матче второго по силе дивизиона чемпионата Испании. Футболист "Тенерифе" потерял сознание, после оказания медицинской помощи он был доставлен в больницу, где умер во вторник.

    Де Мигелю было 30 лет. Он выступал за "Тенерифе" с лета 2025 года. До этого футболист играл за ряд других испанских клубов.

    Почтена память Ла Лига
    Vəfat edən futbolçu Xesus de Migelin xatirəsi oyunların 9-cu dəqiqəsində anılacaq
    MiniBoss
    MiniBoss

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