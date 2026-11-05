Резаи передал Путину письмо от верховного лидера Ирана

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи передал президенту России Владимиру Путину письмо от верховного лидера Исламской Республики Моджтабы Хаменеи.

Как передает Report со ссылкой на IRIB, об этом Резаи сообщил журналистам после встречи с российским лидером в Москве.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили актуальные региональные вопросы, в частности связанные с постконфликтным периодом и обеспечением безопасности.

"Мы провели с Владимиром Путиным консультации по важным региональным вопросам. Верховный руководитель хотел, чтобы я в кратчайшие сроки передал его послание Путину. Президент России передал теплые и искренние приветствия верховному лидеру", - пояснил Резаи.

Детали письма он не раскрыл.