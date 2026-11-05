Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Резаи: Путин сделает все, чтобы положить конец американо-иранскому конфликту

    В регионе
    • 05 ноября, 2026
    • 22:25
    Резаи: Путин сделает все, чтобы положить конец американо-иранскому конфликту

    Президент России Владимир Путин готов оказать всяческую помощь для завершения американо-иранского конфликта.

    Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, об этом журналистам по итогам переговоров с российским лидером в Москве заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

    "Господин Путин сказал, что окажет всяческую помощь для прекращения войны", - сообщил он.

    Глава иранского Совбеза указал, что обсудил с президентом РФ бомбардировку ядерных объектов Ирана.

    Стороны также обменялись мнениями о поставках российского газа.

    "На встрече было обсуждено строительство газопроводов из России в Иран. Цель - как устранение дефицита газа в Иране, так и продажа российского газа в соседние страны", - добавил Резаи.

    Мохсен Резаи Владимир Путин Операция США и Израиля против Ирана Российский газ
    Rezai: Putin ABŞ-İran münaqişəsini bitirmək üçün hər şey edəcək
    Putin ready to help end US–Iran conflict, Rezaei says
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