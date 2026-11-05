Резаи: Путин сделает все, чтобы положить конец американо-иранскому конфликту

Президент России Владимир Путин готов оказать всяческую помощь для завершения американо-иранского конфликта.

Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, об этом журналистам по итогам переговоров с российским лидером в Москве заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

"Господин Путин сказал, что окажет всяческую помощь для прекращения войны", - сообщил он.

Глава иранского Совбеза указал, что обсудил с президентом РФ бомбардировку ядерных объектов Ирана.

Стороны также обменялись мнениями о поставках российского газа.

"На встрече было обсуждено строительство газопроводов из России в Иран. Цель - как устранение дефицита газа в Иране, так и продажа российского газа в соседние страны", - добавил Резаи.