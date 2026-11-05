Bloomberg: Катар планирует увеличить закупки американского СПГ

Государственная нефтегазовая компания Катара QatarEnergy ведет переговоры с американскими поставщиками о заключении новых долгосрочных соглашений на закупку сжиженного природного газа (СПГ).

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, компания рассчитывает в ближайшие месяцы договориться о ежегодных поставках от 3 млн до 6 млн тонн СПГ из США.

Ранее, в октябре, австралийская Woodside Energy заключила соглашение о поставках в Катар 3 млн тонн сжиженного газа ежегодно на протяжении 20 лет. Поставки планируется осуществлять со строящегося завода Louisiana LNG в США.

Отметим, что Катар занимает третье место в мире по экспорту СПГ после США и Австралии. Его производственные мощности составляют около 77 млн тонн в год. Однако в марте 2026 года страна была вынуждена приостановить производство сжиженного газа из-за воздушных ударов Ирана. Это привело к сокращению экспортных доходов примерно на 17%, а QatarEnergy объявила форс-мажор по своим поставкам.