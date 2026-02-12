SOCAR экспортировал в прошлом году более 2 млн тонн нефтехимической продукции

В прошлом году на зарубежные рынки было экспортировано 2 миллиона 168 тысяч 942 тонны нефтяной, нефтехимической и газохимической продукции, произведенной в стране на предприятиях Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report, об этом говорится в показателях бурения, добычи, переработки и экспорта, опубликованных SOCAR по итогам 2025 года.

Согласно информации, в годовом значении показатель сократился на 140 тысяч 700 тонна (6,1%).

Отметим, что в 2024 году SOCAR экспортировал 2 миллиона 309 тысяч 642 тонны нефтяной, нефтехимической и газохимической продукции, произведенной на предприятиях в стране.