Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    SOCAR экспортировал в прошлом году более 2 млн тонн нефтехимической продукции

    Энергетика
    • 12 февраля, 2026
    • 21:20
    SOCAR экспортировал в прошлом году более 2 млн тонн нефтехимической продукции

    В прошлом году на зарубежные рынки было экспортировано 2 миллиона 168 тысяч 942 тонны нефтяной, нефтехимической и газохимической продукции, произведенной в стране на предприятиях Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    Как сообщает Report, об этом говорится в показателях бурения, добычи, переработки и экспорта, опубликованных SOCAR по итогам 2025 года.

    Согласно информации, в годовом значении показатель сократился на 140 тысяч 700 тонна (6,1%).

    Отметим, что в 2024 году SOCAR экспортировал 2 миллиона 309 тысяч 642 тонны нефтяной, нефтехимической и газохимической продукции, произведенной на предприятиях в стране.

    SOCAR экспорт
    SOCAR keçən il 2 milyon tondan çox neft-kimya məhsulları ixrac edib
    Ты - Король

    Последние новости

    21:52

    Россия вернет Украине пятерых детей

    В регионе
    21:51
    Фото

    Посол Азербайджана проинформировал кенийских дипломатов о подготовке к WUF13

    Внешняя политика
    21:46

    СМИ: США отправили протестующим в Иран порядка 6 тыс. терминалов Starlink

    Другие страны
    21:33

    Определились соперники сборной Азербайджана в Лиге наций УЕФА

    Футбол
    21:25

    В тяжелом ДТП в Барде погиб один, пострадали два человека

    Происшествия
    21:23

    Трамп: Крупные средства от нефти вскоре значительно помогут народу Венесуэлы

    Другие страны
    21:20

    SOCAR экспортировал в прошлом году более 2 млн тонн нефтехимической продукции

    Энергетика
    21:16

    Матч Премьер-лиги Азербайджана между "Нефтчи" и "Карабахом" перенесен

    Футбол
    21:06
    Фото

    Председатель УМК: Склонность армянской церкви к реваншизму не соответствует принципам добрососедства

    Внешняя политика
    Лента новостей