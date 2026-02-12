SOCAR keçən il 2 milyon tondan çox neft-kimya məhsulları ixrac edib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Ötən il Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Azərbaycandakı müəssisələrində istehsal olunan 2 milyon 168 min 942 ton neft, neft-kimya və qaz-kimya məhsulları xarici bazarlara ixrac edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə SOCAR-ın 2025-ci ilin yekunlarına dair açıqladığı qazma, hasilat, emal və ixrac göstəricilərində deyilir.

    Məlumata görə, bu, 2024-cü ilin göstəricisi ilə müqayisədə 140 min 700 ton və ya 6,1 % azdır.

    Qeyd edək ki, 2024-cü ildə SOCAR-ın ölkədəki müəssisələrində istehsal edilən 2 milyon 309 min 642 ton neft, neft-kimya və qaz-kimya məhsulları ixrac edilib.

