"Brent" neftinin qiyməti 70 dolları ötüb
Energetika
- 11 fevral, 2026
- 17:06
Dünya bazarlarında neftin bahalaşması sürətlənib.
"Report" xəbər verir ki, bunu ticarət məlumatları təsdiqləyir.
Londonun "ICE Futures" birjasında "Brent" markalı neftin aprel fyuçerslərinin qiyməti təxminən 2,37 % artaraq bir barel üçün 70,17 ABŞ dolları təşkil edib.
Nyu-York Əmtəə Birjasında (NYMEX) isə WTI markalı neftin mart fyuçerslərinin qiyməti 2 ABŞ dollarından çox artaraq bir barel üçün 65,42 ABŞ dolları olub.
