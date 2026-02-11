İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Energetika
    • 11 fevral, 2026
    • 17:06
    Brent neftinin qiyməti 70 dolları ötüb

    Dünya bazarlarında neftin bahalaşması sürətlənib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ticarət məlumatları təsdiqləyir.

    Londonun "ICE Futures" birjasında "Brent" markalı neftin aprel fyuçerslərinin qiyməti təxminən 2,37 % artaraq bir barel üçün 70,17 ABŞ dolları təşkil edib.

    Nyu-York Əmtəə Birjasında (NYMEX) isə WTI markalı neftin mart fyuçerslərinin qiyməti 2 ABŞ dollarından çox artaraq bir barel üçün 65,42 ABŞ dolları olub.

