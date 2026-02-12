İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Pakistan yeni ballistik raketini təqdim edib

    Hərbi
    • 12 fevral, 2026
    • 04:53
    Pakistanın "Global Industrial and Defense Solutions" (GIDS) şirkəti Səudiyyə Ərəbistanında keçirilən 2026-cı il "World Defence Show 2026"da "SMASH" adlı yeni hipersəs gəmi əleyhinə ballistik raketini təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, "SMASH" həm dəniz, həm də quru hədəflərini vura bilir.

    Gəmi əleyhinə konfiqurasiyasında raket 290 kilometr mənzili qət edir və döyüş başlığı 384 kq ağırlığındadır.

    Raket, dənizdə hərəkət edən hədəflərini yüksək dəqiqliklə izləməyə imkan verən aktiv radar axtarıcısı ilə inteqrasiya olunmuş "HD GNSS inertial" naviqasiya sistemi ilə təchiz olunub.

    Ötən ilin sonu Pakistan Hərbi Dəniz Qüvvələri bildirib ki, yeni raketin ilk daşıyıcıları "Zülfüqar" sinfinə məxsus freqatlar (F-22P) olacaq.

    Pakistan Raket
