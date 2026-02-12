Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Пакистан представил новую баллистическую ракету

    Армия
    • 12 февраля, 2026
    • 04:23
    Пакистан представил новую баллистическую ракету

    Пакистанская компания Global Industrial and Defense Solutions (GIDS) на выставке World Defence Show 2026, проходящей в Саудовской Аравии, представила новую гиперзвуковую противокорабельную баллистическую ракету под названием SMASH.

    Как сообщает Report, ракета способна поражать как морские, так и наземные цели.

    В противокорабельной конфигурации дальность ракеты составляет 290 километров, а масса боевой части - 384 кг.

    Ракета оснащена навигационной системой HD GNSS inertial, интегрированной с активной радиолокационной головкой самонаведения, что позволяет с высокой точностью отслеживать движущиеся морские цели.

    В конце прошлого года Военно-морские силы Пакистана заявили, что первыми носителями новой ракеты станут фрегаты класса Zulfiquar (F-22P).

