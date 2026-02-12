İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    • 12 fevral, 2026
    • 08:17
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    2. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    3. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    4. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    5. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    6. Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    7. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    8. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    9. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    10. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    11. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    12. Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    yol tıxac Bakı

    Son xəbərlər

    08:17

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    07:55

    Pentaqonun icazəsi şəhərin hava məkanının bağlanmasına səbəb olub

    Digər ölkələr
    07:11

    Pezeşkian: İran müfəttişlərin nüvə obyektlərinə daxil olmasına icazə verməyə hazırdır

    Region
    06:55

    Buenos-Ayresdə keçirilən etiraz aksiyalarda on dörd nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    06:22

    ABŞ və Çin razılaşdırılmış ticarət müqaviləsinin müddətini uzatmağa hazırdırlar

    Digər ölkələr
    05:41

    Nümayəndələr Palatası Trampın Kanadaya tətbiq etdiyi tariflərə qarşı çıxıb

    Digər ölkələr
    05:17

    Avropol saxta 1,2 milyard avro ələ keçirib

    Digər ölkələr
    04:53

    Pakistan yeni ballistik raketini təqdim edib

    Hərbi
    04:16

    Ukrayna səsdən beş dəfə çox sürətlə manevr edən raketlər alacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti