    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 12 февраля, 2026
    • 08:24
    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

    Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    Улица Али Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    Баку–Сумгайытское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";

    Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

    Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка, наблюдается плотное движение.

    Баку пробки дороги
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb
