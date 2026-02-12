На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

Улица Али Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

Баку–Сумгайытское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";

Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка, наблюдается плотное движение.