İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    ABŞ və Çin razılaşdırılmış ticarət müqaviləsinin müddətini uzatmağa hazırdırlar

    Digər ölkələr
    • 12 fevral, 2026
    • 06:22
    ABŞ və Çin razılaşdırılmış ticarət müqaviləsinin müddətini uzatmağa hazırdırlar

    Vaşinqton və Pekin razılaşdırılmış ticarət müqaviləsinin müddətini bir ilə qədər uzadılmasını nəzərdən keçirirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "South China Morning Post" (SCMP) mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpinin aprelin əvvəlində Ağ Evin rəhbəri Pekinə səfəri zamanı razılaşma imzalayacağı gözlənilir.

    Mövcud ticarət razılaşması iki ölkə liderləri arasında ötən ilin oktyabrında Cənubi Koreyanın Busan şəhərində keçirilən görüşdən sonra əldə olunmuşdu. ABŞ Çinə qarşı tarifləri 10% azaldıb və 47% -ə endirib, bəzi Çin şirkətlərinin məhsullarının ABŞ-a tədarükünə qoyulan məhdudiyyətləri aradan qaldırıb, həmçinin Çinə yarımkeçirici ixracına qoyulan tariflər yumşaldılıb.

    Çin ABŞ-dan soya almağa başlayıb və bir çox Amerika kənd təsərrüfatı məhsullarını tariflərdən azad edib.

    ABŞ Çin
    SCMP: США и Китай готовы продлить торговое перемирие

    Son xəbərlər

    06:22

    ABŞ və Çin razılaşdırılmış ticarət müqaviləsinin müddətini uzatmağa hazırdırlar

    Digər ölkələr
    05:41

    Nümayəndələr Palatası Trampın Kanadaya tətbiq etdiyi tariflərə qarşı çıxıb

    Digər ölkələr
    05:17

    Avropol saxta 1,2 milyard avro ələ keçirib

    Digər ölkələr
    04:53

    Pakistan yeni ballistik raketini təqdim edib

    Hərbi
    04:16

    Ukrayna səsdən beş dəfə çox sürətlə manevr edən raketlər alacaq

    Digər ölkələr
    03:45

    ABŞ qoşunları Suriyadakı Ət-Tanf hərbi bazasını tərk edib

    Digər ölkələr
    03:11

    ABŞ Hindistana yeni silah satmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:00

    BMT-nin Baş katibi Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin Prezidenti ilə görüşüb

    Digər ölkələr
    02:31

    Nyu-Yorkun meri varlı sakinlər üçün vergilərin artırılmasını təklif edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti