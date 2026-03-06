İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    MEDİA sosial şəbəkələrdə informasiya təxribatlarını qəti şəkildə pisləyib

    Media
    • 06 mart, 2026
    • 21:40
    MEDİA sosial şəbəkələrdə informasiya təxribatlarını qəti şəkildə pisləyib

    Son dövrlər sosial şəbəkələrdə özünü "Qəzetçi" kimi təqdim edən səhifə tərəfindən Azərbaycanla bağlı sistemli şəkildə dezinformasiya xarakterli məlumatların tirajlanması müşahidə olunmaqdadır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Medianın İnkişafı Agentliyi (MEDİA) məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, ictimai rəydə çaşqınlıq yaradan, əsas missiyası xaricdən ölkəmizin informasiya mühitini çirkləndirmək olan bu "resurs" guya 150 nəfər həkim və feldşerin hərbi səfərbərliyə cəlb edilərək İranla sərhəddə yerləşən Astara və Füzuli rayonlarına göndərildiyinə dair həqiqətə uyğun olmayan məlumat yaymışdır: "Bu kimi informasiya təxribatlarını qəti şəkildə pisləyir və bəyan edirik ki, belə pozuculuq fəaliyyəti hüquqi məsuliyyət yaradır.

    Bütün media subyektlərini, jurnalistləri, ictimai fəalları fəaliyyətlərində yalnız rəsmi mənbələrə istinad etməyə, cəmiyyətdə təşviş doğuran paylaşımlardan çəkinməyə çağırırıq".

    Medianın İnkişafı Agentliyi Sosial şəbəkə təxribat
    MEDİA заявило о распространении дезинформации о мобилизации медиков

    Son xəbərlər

    22:02

    Polşa İranın Azərbaycana PUA hücumunu qətiyyətlə pisləyib

    Xarici siyasət
    21:52

    Jelka Tsviyanoviç İranın hücumları ilə əlaqədar Azərbaycanla həmrəyliyini ifadə edib

    Xarici siyasət
    21:51
    Video

    DTX SEPAH-ın Azərbaycanda planlaşdırdığı terror aktlarının qarşısını alıb

    Daxili siyasət
    21:46

    Prezident İlham Əliyev göstərdiyi dəstəyə və həmrəyliyə görə Çexiyanın Baş nazirinə minnətdarlığını bildirib

    Xarici siyasət
    21:40

    MEDİA sosial şəbəkələrdə informasiya təxribatlarını qəti şəkildə pisləyib

    Media
    21:21
    Foto

    Azərbaycana son üç saatda İrandan 26 ölkənin 210 vətəndaşı təxliyə edilib - YENİLƏNİB-3

    Xarici siyasət
    20:58

    Bayram və istirahət günlərində Azərbaycanda gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb

    Ekologiya
    20:56

    Andrey Babiş: Naxçıvana dron hücumu regionun təhlükəsizliyinə ciddi təhdid yaradır

    Xarici siyasət
    20:54

    Marko Rubio: İranla müharibə daha bir neçə həftə davam edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti