MEDİA заявило о распространении дезинформации о мобилизации медиков

В последнее время в социальных сетях наблюдается систематическое распространение дезинформации об Азербайджане со стороны страницы, представляющейся как "Qəzetçi".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Агентства по развитию медиа (MEDİA).

Отмечается, что данный "ресурс", основная миссия которого - загрязнение информационной среды страны извне и создание путаницы в общественном мнении, распространил не соответствующую действительности информацию о якобы привлечении к военной мобилизации 150 врачей и фельдшеров и их отправке в Астаринский и Физулинский районы, расположенные на границе с Ираном.

"Мы решительно осуждаем подобные информационные провокации и заявляем, что такая подрывная деятельность влечет за собой юридическую ответственность.

Призываем все медиа-субъекты, журналистов и общественных активистов в своей деятельности ссылаться исключительно на официальные источники и воздерживаться от публикаций, вызывающих тревогу в обществе", - говорится в заявлении.