Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    MEDİA заявило о распространении дезинформации о мобилизации медиков

    Медиа
    • 06 марта, 2026
    • 21:53
    MEDİA заявило о распространении дезинформации о мобилизации медиков

    В последнее время в социальных сетях наблюдается систематическое распространение дезинформации об Азербайджане со стороны страницы, представляющейся как "Qəzetçi".

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Агентства по развитию медиа (MEDİA).

    Отмечается, что данный "ресурс", основная миссия которого - загрязнение информационной среды страны извне и создание путаницы в общественном мнении, распространил не соответствующую действительности информацию о якобы привлечении к военной мобилизации 150 врачей и фельдшеров и их отправке в Астаринский и Физулинский районы, расположенные на границе с Ираном.

    "Мы решительно осуждаем подобные информационные провокации и заявляем, что такая подрывная деятельность влечет за собой юридическую ответственность.

    Призываем все медиа-субъекты, журналистов и общественных активистов в своей деятельности ссылаться исключительно на официальные источники и воздерживаться от публикаций, вызывающих тревогу в обществе", - говорится в заявлении.

    MEDİA дезинформация мобилизация
    MEDİA sosial şəbəkələrdə informasiya təxribatlarını qəti şəkildə pisləyib
    Ты - Король

    Последние новости

    22:07

    Польша решительно осудила атаку беспилотников на Нахчыван

    Внешняя политика
    22:02
    Видео

    СГБ предотвратила подготовленные КСИР террористические акты в Азербайджане

    Внутренняя политика
    21:53

    MEDİA заявило о распространении дезинформации о мобилизации медиков

    Медиа
    21:46

    Ильхам Алиев поблагодарил премьера Чехии за поддержку Азербайджана

    Внешняя политика
    21:35

    Андрей Бабиш осудил атаку дронов на Нахчыван

    Внешняя политика
    21:25
    Фото

    Около 70 иностранцев, включая дипломатов Узбекистана и Чехии, эвакуированы в Азербайджан — ОБНОВЛЕНО-3

    Внешняя политика
    21:20

    В Баку и регионах Азербайджана ожидаются дожди и снег

    Экология
    21:03

    Состоялся телефонный разговор между Ильхамом Алиевым и Александаром Вучичем

    Внешняя политика
    20:39

    Антонио Таяни поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации итальянцев из Ирана

    Внешняя политика
    Лента новостей