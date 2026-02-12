Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    SCMP: США и Китай готовы продлить торговое перемирие

    Другие страны
    • 12 февраля, 2026
    • 06:27
    SCMP: США и Китай готовы продлить торговое перемирие

    Вашингтон и Пекин рассматривают возможность продления торгового перемирия на срок до одного года.

    Как передает Report, об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

    Ожидается, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут закрепить эту договоренность в начале апреля, когда хозяин Белого дома прибудет с визитом в Пекин.

    Договоренности между странами были заключены в октябре прошлого года. США снизили пошлины в отношении Китая на 10% - до 47%, сняли ограничения на поставки продукции некоторых китайских компаний в Штаты, а также ослабили за экспортом полупроводников в КНР. КНР начала закупать сою у США и освободила от пошлин многие американские сельхозтовары.

    Источники SCMP уточняют, что если стороны продлят договоренность, то грядущий саммит Дональда Трампа и Си Цзиньпина будет посвящен краткосрочным экономическим результатам, включая новые обязательства Китая по закупкам.

    США Китай торговля перемирие
    ABŞ və Çin razılaşdırılmış ticarət müqaviləsinin müddətini uzatmağa hazırdırlar
