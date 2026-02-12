Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Украина получит "недорогие" гиперзвуковые ракеты, уже прошли успешные испытания

    Другие страны
    • 12 февраля, 2026
    • 04:50
    Украина получит недорогие гиперзвуковые ракеты, уже прошли успешные испытания

    Компания Hypersonica разрабатывает ракеты, способные маневрировать на скорости, более чем в пять раз превышающей скорость звука.

    Как передает Report, об этом пишет The Times.

    На прошлой неделе она провела первые испытания своих навигационных систем, разработанных всего за девять месяцев, со стартовой площадки на космодроме Андойя в Норвегии. Ракета показала ожидаемые результаты, разогнавшись до скорости более 7400 км/ч, или Маха 6.

    В украинском правительстве заявили, что эта система, получившая название Nightfall, будет поставлена ​​Украине, но "также послужит основой для будущих проектов британских вооруженных сил по нанесению ударов на большие расстояния". Контракты на Nightfall, как ожидается, будут заключены в марте.

    Украина ракеты испытания
