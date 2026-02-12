Ukrayna səsdən beş dəfə çox sürətlə manevr edən raketlər alacaq
Digər ölkələr
- 12 fevral, 2026
- 04:16
"Hypersonica" şirkəti səsdən beş dəfə çox sürətlə manevr edə bilən raketlər hazırlayır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times" yazıb.
Ötən həftə, Norveçdəki Andoya Kosmik Mərkəzindəki buraxılış meydançasından cəmi doqquz ay ərzində hazırlanmış naviqasiya sistemlərinin ilk sınaqlarını keçirib. Raket gözlənildiyi kimi hərəkət edərək saatda 7400 km-dən və ya "6 max"dan çox sürətə çatıb.
Rəsmi Kiyev bildirib ki, "Nightfall" adlandırılan sistem Ukraynaya çatdırılacaq, lakin eyni zamanda Britaniya ordusunun gələcəkdə uzunmənzilli hücum layihələri üçün əsas olacaq.
"Nightfall"a bağlı müqavilələrin mart ayında bağlanması gözlənilir.
