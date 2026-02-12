Rusiyada terror aktı törətməyə cəhddə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
- 12 fevral, 2026
- 11:28
Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları Udmurtiyada polis şöbəsində təxribat cəhdinin qarşısını alıblar.
"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə qurumun İctimai Əlaqələr Mərkəzindən bildirilib.
Saxlanılan Rusiya vətəndaşı əvvəllər terror və ekstremist xarakterli cinayətlərə görə məhkum olunub. O, DİN-in "Mojqinski" şöbəsinə silahlı hücum planlaşdırırdı. Onun qarajında terror aktı törətmək üçün əldəqayırma partlayıcı qurğu və digər silahlar aşkar edilərək zərərsizləşdirilib.
Həmin şəxs barəsində Rusiya Cinayət Məcəlləsinin 30-cu maddəsinin 1-ci hissəsi, 205-ci maddəsinin 1-ci hissəsi (terror aktı törətməyə hazırlıq) və 222.1-ci maddəsinin 1-ci hissəsi (partlayıcı maddələrin və ya partlayıcı qurğuların qanunsuz əldə edilməsi, satışı, saxlanılması, daşınması və ya gəzdirilməsi) üzrə cinayət işi açılıb.