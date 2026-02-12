Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Удмуртии задержан подозреваемый в попытке совершить теракт в отделе полиции

    В регионе
    • 12 февраля, 2026
    • 11:04
    В Удмуртии задержан подозреваемый в попытке совершить теракт в отделе полиции

    Сотрудники ФСБ России пресекли попытку совершения диверсии в отделе полиции в Удмуртии.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

    Задержанный гражданин РФ был ранее судим за преступления террористического и экстремистского характера. В спецслужбе уточнили, что он планировал вооруженное нападение на межмуниципальный отдел МВД "Можгинский". У него в гараже найдено и обезврежено самодельное взрывное устройство, а также "средства поражения" для совершения теракта.

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению теракта) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

    попытка теракта Удмуртия полиция уголовное дело
    Ты - Король

    Последние новости

    11:12

    На пост спикера парламента Кыргызстана выдвинута кандидатура Марлена Маматалиева

    В регионе
    11:08

    Джей Ди Вэнс поделился видео по итогам визита на Южный Кавказ

    Внешняя политика
    11:05

    Объединенная служба водоснабжения крупных городов выбирает аудитора

    Финансы
    11:04

    Судно "Гафур Мамедов" успешно завершило первый рейс после ремонта

    Инфраструктура
    11:04

    В Удмуртии задержан подозреваемый в попытке совершить теракт в отделе полиции

    В регионе
    10:48
    Фото

    Азербайджан и Болгария расширяют культурно-гуманитарные связи

    Инфраструктура
    10:43

    В UN-Habitat оценили подготовку Азербайджана к WUF13 в Баку

    Внутренняя политика
    10:42

    С 1 июля парламент Казахстана сложит полномочия в случае принятия новой Конституции

    В регионе
    10:38

    Глава МИД Турции: Военная интервенция США вряд ли приведет к смене власти в Иране

    Другие страны
    Лента новостей