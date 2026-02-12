В Удмуртии задержан подозреваемый в попытке совершить теракт в отделе полиции
- 12 февраля, 2026
- 11:04
Сотрудники ФСБ России пресекли попытку совершения диверсии в отделе полиции в Удмуртии.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Задержанный гражданин РФ был ранее судим за преступления террористического и экстремистского характера. В спецслужбе уточнили, что он планировал вооруженное нападение на межмуниципальный отдел МВД "Можгинский". У него в гараже найдено и обезврежено самодельное взрывное устройство, а также "средства поражения" для совершения теракта.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению теракта) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.