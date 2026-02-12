Marlen Mamataliyev Qırğızıstan parlamentinin sədri ola bilər
- 12 fevral, 2026
- 11:23
Qırğızıstan Joqorku Keneşinin (parlament) sədri vəzifəsinə deputat Marlen Mamataliyev irəli sürülüb.
"Report"un Qırğızıstan KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu, fevralın 12-də keçirilən parlamentin iclasında məlum olub.
Onun namizədliyini "Eldik" və "Ala-Too" deputat qrupları irəli sürüb.
Xatırladaq ki, əvvəlki spiker Nurlanbek Turqunbek uulu bu gün istefa verib, lakin deputat kimi fəaliyyətini davam etdirəcək.
