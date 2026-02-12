İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Marlen Mamataliyev Qırğızıstan parlamentinin sədri ola bilər

    Region
    • 12 fevral, 2026
    • 11:23
    Marlen Mamataliyev Qırğızıstan parlamentinin sədri ola bilər

    Qırğızıstan Joqorku Keneşinin (parlament) sədri vəzifəsinə deputat Marlen Mamataliyev irəli sürülüb.

    "Report"un Qırğızıstan KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu, fevralın 12-də keçirilən parlamentin iclasında məlum olub.

    Onun namizədliyini "Eldik" və "Ala-Too" deputat qrupları irəli sürüb.

    Xatırladaq ki, əvvəlki spiker Nurlanbek Turqunbek uulu bu gün istefa verib, lakin deputat kimi fəaliyyətini davam etdirəcək.

    Qırğızıstan Nurlanbek Turqunbek Marlen Mamataliyev
    На пост спикера парламента Кыргызстана выдвинута кандидатура Марлена Маматалиева

    Son xəbərlər

    11:47

    Rusiya Odessada enerji obyektinə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    11:46

    Rusiyanın Xarkova hücumu nəticəsində 3 nəfər həlak olub - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    11:40

    Azad olunmuş ərazilərdə 100-ə yaxın yaşayış məntəqəsinin şəhərsalma əsasnaməsi təsdiq olunub

    İnfrastruktur
    11:35

    Ağalıda torpaqların əkin məqsədli istifadəsi üçün sonuncu müraciətlərin qəbuluna başlanılıb

    ASK
    11:34

    Ermənistanın Cenevrədəki səfirliyi Bernə köçürülür

    Region
    11:28

    Rusiyada terror aktı törətməyə cəhddə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Region
    11:25

    Azərbaycanda hava şəraiti mülayimləşib - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    11:23

    Marlen Mamataliyev Qırğızıstan parlamentinin sədri ola bilər

    Region
    11:22

    AMB "A-Solutions Elektron Pul Təşkilatı"na icrası məcburi göstərişlər verib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti