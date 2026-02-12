На пост спикера парламента Кыргызстана выдвинута кандидатура Марлена Маматалиева
В регионе
- 12 февраля, 2026
- 11:12
На должность спикера Жогорку Кенеша (парламент) Кыргызстана выдвинут депутат Марлен Маматалиев.
Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом стало известно 12 февраля на заседании парламента.
Его кандидатуру выдвинули депутатские группы "Элдик" и "Ала-Тоо" (суммарно представлены 33 депутатами в 90-местном парламенте).
Прежний спикер Нурланбек Тургунбек уулу сегодня сложил полномочия, но продолжит работу в качестве депутата.
Последние новости
11:40
В результате атак РФ по Харьковской области погибли 3 человека - ОБНОВЛЕНОДругие страны
11:38
ЦБА выдал обязательное предписание очередному эмитенту электронных денегФинансы
11:35
В Азербайджане внедрена Система интеллектуальной оценки человеческих ресурсовИКТ
11:33
В Азербайджане около 23 тыс. бакалавров примут участие в экзамене в магистратуруНаука и образование
11:32
ВС РФ нанесли удар по энергообъекту в Одесской области, повреждена подстанцияДругие страны
11:22
Правительство Армении решило перенести посольство в Швейцарии из Женевы в БернВ регионе
11:21
Результаты грантовых конкурсов в рамках WUF13 объявят в мартеБизнес
11:12
На пост спикера парламента Кыргызстана выдвинута кандидатура Марлена МаматалиеваВ регионе
11:08