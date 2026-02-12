На пост спикера парламента Кыргызстана выдвинута кандидатура Марлена Маматалиева

На должность спикера Жогорку Кенеша (парламент) Кыргызстана выдвинут депутат Марлен Маматалиев.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом стало известно 12 февраля на заседании парламента.

Его кандидатуру выдвинули депутатские группы "Элдик" и "Ала-Тоо" (суммарно представлены 33 депутатами в 90-местном парламенте).

Прежний спикер Нурланбек Тургунбек уулу сегодня сложил полномочия, но продолжит работу в качестве депутата.