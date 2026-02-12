Спикер парламента Кыргызстана подал в отставку
Другие страны
- 12 февраля, 2026
- 08:42
Спикер Жогорку Кенеш Кыргызстана Нурланбек Тургунбек уулу в четверг подал в отставку в ходе заседания парламента.
Как передает Report, об этом сообщили кыргызские СМИ.
"В связи с произошедшими в стране политическими событиями, считаю нужным сказать, что я не служу одному или двум людям, я служу народу, государству и парламенту. Я принял решение по собственному желанию уйти в отставку. Это моё личное решение, которое было принято без давления извне", - сказал Тургунбек уулу, покинув свой пост.
